Пекин, 13 декабря, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Лидер КНР Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года в Вашингтон. Об этом 12 декабря сообщил телеканал CBS со ссылкой на информированные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Уточняется, что вместо Си Цзиньпина на инаугурацию прибудет «высокопоставленная делегация». На мероприятие приедут, в частности, посол Китая в США и его супруга, что является стандартной практикой в таких случаях.

Отмечается, что текущие отношения США и Китая характеризуются политологами как напряжённые, а приглашение Трампа на церемонию инаугурации оказалось неожиданным для Пекина. В Китае не поняли намерений Трампа, так как по американской традиции на инаугурации президента США с 1874 года никогда не присутствовали главы иностранных государств.

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Трамп ещё в ноябре направил китайскому лидеру Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию. Оставалось неизвестным, приняла ли китайская сторона приглашение. Команда Трампа, отвечающая за организацию церемонии, планирует пригласить и других высокопоставленных иностранных гостей. В частности, в церемонии могут принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что приглашение от Трампа на церемонию инаугурации Владимиру Путину не направлялось.