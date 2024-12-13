Москва, 13 декабря, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Экипаж российского вертолёта Ми-28НМ уничтожил в приграничном районе Курской области опорный пункт с боевиками и автомобили Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 13 декабря проинформировали в Министерстве обороны РФ.

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«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и военной автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке группировки «Север» лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт, личный состав и автомобильную технику ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там уточнили, что после боевого вылета вертолёт выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек для предотвращения попадания ракет ПЗРК ВСУ. Позже передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны докладывало, что экипажи российских многоцелевых истребителей Су-35С обеспечили действия бомбардировщиков и штурмовиков во время нанесения авиаударов по бронетехнике украинских войск в приграничье Курской области.

11 декабря военное министерство сообщило, что российский Су-34 нанёс удар по скоплению пехоты и техники ВСУ в приграничных районах Курской области. Там добавили, что ВВС нанесли удар по целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После завершения боевого вылета разведка подтвердила уничтожение целей.