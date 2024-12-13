Кызыл, 13 декабря, 2024, 05:54 — ИА Регнум. В Тыве уголовные дела были возбуждены по факту нападений на мигрантов в Кызыле после ложных сообщений о ВИЧ в соцсетях. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

Перед этим в соцсетях появились сообщения о том, что мигранты якобы напали на несовершеннолетнюю жительницу Кызыла и заразили её ВИЧ.

«11 декабря около 10 часов в дежурную часть Управления МВД России по г. Кызылу поступила информация о конфликте между гражданами на территории базы оптово-розничной продажи. По фактам неправомерных действий, совершённых на территории объектов торговли и общепита на территории г. Кызыла, 11 декабря 2024 года следователями возбуждены 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), за совершение которого предусмотрена максимальная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — говорится в Telegram-канале правоохранительного ведомства.

Отмечается, что по подозрению в совершении преступлений задержаны три местных жителя, которых суд позже отправил под арест.

В свою очередь глава Тывы Владислав Ховалыг заявил, что по факту нападений планирует провести расширенное заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям, и затребовал отчёт от внутриполитического блока правительства республики.

«Силовые структуры республики обеспечивают сейчас порядок и законность», — написал Ховалыг в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении группы мигрантов, которые совершили нападение на жителя Санкт-Петербурга. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой несколько мигрантов избивают молодого человека. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

5 октября Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования нападения мигрантов на жителей Самары.