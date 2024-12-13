Варшава, 13 декабря, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Над сложностями, которые возникают у президента Франции Эммануэля Макрона при рукопожатиях с Дональдами, пошутил премьер-министр Польши Дональд Туск, имея в виду себя и избранного президента США Дональда Трампа. Соответствующую запись Туск сделал 12 декабря в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

Премьер Польши разместил в своём аккаунте видео, где он пожимает руку Макрону, шутливо имитирует нечто вроде борьбы на руках, а потом дружески ударяет лидера Франции в грудь.

"Рукопожатия с Дональдами - это обычно довольно сложная задача...", - так прокомментировал Туск размещённое видео.

Таким образом глава правительства Польши обыграл ситуацию с рукопожатием Макрона и Трампа 7 декабря перед переговорами в Елисейском дворце. СМИ обратили внимание, что приветствие получилось "затяжным", а Трамп так сильно пожал руку французскому лидеру, что последний вынужденно прислонился к избранному президенту США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Трамп в ходе встречи в Париже с президентом Франции Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским вёл себя дружелюбно. Трамп был очень сдержан, а Макрон и Зеленский демонстрировали радость.

СМИ отметили, что Трамп прибыл в Елисейский дворец с большим опозданием. Якобы у него была встреча наедине с Макроном.