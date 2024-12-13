В США заявили о невозможности установить происхождение БПЛА над Нью-Джерси
Вашингтон, 13 декабря, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Федеральные ведомства, в том числе ФБР, не в состоянии установить, что за беспилотники замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси. Такое заявление сделал 12 декабря координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Я не могу определённо сказать, что это. Поэтому министерство внутренней безопасности и ФБР изучают это. Мы понимаем обеспокоенность, у людей есть вопросы, у нас тоже есть вопросы, и мы работаем над тем, чтобы получить ответы», — ответил на соответствующий вопрос Кирби.
Кирби уточнил, что беспилотники, которые часто достигали размеров внедорожника, люди наблюдают с конца ноября. Представитель Белого дома отметил, что власти серьёзно относятся к этой проблеме и что если президент сочтёт ситуацию угрозой национальной или общественной безопасности, то он выступит с «подходящими указаниями».
На сегодняшний день, по словам Кирби, риски для безопасности страны и её граждан не установлены, активность не является зловредной или преступной.
Ранее ИА Регнум сообщало, что сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести ограниченный режим чрезвычайного положения (ЧП) в штате для запрета использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Властям штата поступило множество сообщений от граждан о неизвестных летательных аппаратах. При этом размер этих БПЛА превышал размер дронов, которые обычно используют любители.
Отмечается, что дроны часто наблюдали возле объектов особой важности. Откуда появляются дроны и в чём причина их появления, остаётся неизвестным.