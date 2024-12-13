Вашингтон, 13 декабря, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Федеральные ведомства, в том числе ФБР, не в состоянии установить, что за беспилотники замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси. Такое заявление сделал 12 декабря координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум НЛО США

«Я не могу определённо сказать, что это. Поэтому министерство внутренней безопасности и ФБР изучают это. Мы понимаем обеспокоенность, у людей есть вопросы, у нас тоже есть вопросы, и мы работаем над тем, чтобы получить ответы», — ответил на соответствующий вопрос Кирби.

Кирби уточнил, что беспилотники, которые часто достигали размеров внедорожника, люди наблюдают с конца ноября. Представитель Белого дома отметил, что власти серьёзно относятся к этой проблеме и что если президент сочтёт ситуацию угрозой национальной или общественной безопасности, то он выступит с «подходящими указаниями».

На сегодняшний день, по словам Кирби, риски для безопасности страны и её граждан не установлены, активность не является зловредной или преступной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести ограниченный режим чрезвычайного положения (ЧП) в штате для запрета использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Властям штата поступило множество сообщений от граждан о неизвестных летательных аппаратах. При этом размер этих БПЛА превышал размер дронов, которые обычно используют любители.

Отмечается, что дроны часто наблюдали возле объектов особой важности. Откуда появляются дроны и в чём причина их появления, остаётся неизвестным.