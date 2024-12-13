Флорида, США, 13 декабря, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки успешно провели испытание гиперзвуковой ракеты Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), также известной как Dark Eagle («Тёмный орел»). Об этом заявили в центре анализа стратегий и технологий.

(сс) geralt

По данным центра, запуск ракеты проходил с мыса Канаверал во Флориде. Испытание, по предварительным данным, прошло успешно.

Согласно характеристикам, ракета преодолевает расстояние до 3 тыс. км. Вместе с этим скорость гиперзвукового планирующего блока ракеты может достигать более 6 тыс. км в час.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля американский военный чиновник заявил, что США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия. По его утверждению, это стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии.

Портал The War Zone 30 июля отметил, что результаты испытания американского гиперзвукового оружия во Флориде неизвестны. По словам экспертов, американские военные могли испытывать систему вооружения Dark Eagle, также известную как Long Range Hypersonic Weapon (LRHW).