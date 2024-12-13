Москва, 13 декабря, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram последние несколько лет каждый месяц удалял за нарушение правил около миллиона каналов и групп, а также более десяти миллионов пользователей, нарушающих правила. Об этом 12 декабря заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

TechCrunch Павел Дуров

«В течение последних нескольких лет наша команда модераторов неустанно работала над обеспечением безопасности Telegram. Каждый месяц они удаляли около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, которые нарушали наши правила", - написал Дуров.

Как отметил Дуров, впечатляющих результатов удалось добиться благодаря автоматизированным системам обнаружения и инструментам на основе искусственного интеллекта. Кроме того, сооснователь мессенджера разместил ссылку на статистику по обеспечению безопасности Telegram.

Согласно данным на сайте мессенджера, в течение года заблокировано более 15,3 миллиона групп и каналов. Из них более 701 тысячи материалов о сексуальном насилии над детьми и почти 129 тысяч групп, связанных с терроризмом. Также удалено более 100 млн единиц контента террористической направленности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров 6 декабря первый раз после своего задержания во Франции прибыл в суд на допрос по существу дела о возможной причастности к преступной деятельности, осуществляемой с использованием его мессенджера.

Политика конфиденциальности мессенджера Telegram с 2018 года предусматривает передачу властям данных преступников большинства стран. Никаких нововведений в этом смысле компания не принимала. Об этом 2 октября заявил Дуров, которого во Франции обвинили в отказе предоставлять такую информацию.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Дурова поместили под стражу. Франция считает его причастным к совершению преступлений из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями.

Предприниматель 6 сентября заявил, что поставил цель снизить возможность использования Telegram в преступных целях.