Днепропетровск, Украина, 13 декабря, 2024, 04:02 — ИА Регнум. В Павлограде в Днепропетровской области был зафиксирован удар по химзаводу. Об этом 12 декабря сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Павлоград, удар в направлении химического производства. Делают кассетную начинку для ракет РСЗО», — написал подпольщик в Telegram-канале.

Помимо этого, по данным Лебедева, в Борисполе в Киевской области был зафиксирован прилёт около железной дороги и складов.

«Сумы, в пригороде восточном прилёт. Говорят по какой-то иностранной технике», — добавил Лебедев.

Также прилёты были зафиксированы в пригороде Полтавы, уточнил координатор подполья.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря Лебедев сообщил, что российские войска атаковали бывшие ракетную базу и пионерский лагерь в Винницкой области Украины. По словам подпольщика, в этом же направлении наблюдалось движение легковых и грузовых машин с военными номерами.

28 ноября ВС России нанесли удар в районе порта Черноморска (до 2016 года — Ильичёвск) по железнодорожному составу с прибывшими из Румынии американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow. По данным подполья, на месте взрыва не менее получаса продолжалась детонация, которую вместе с пожаром можно было наблюдать даже из Одессы.

Российские военные 6 декабря ударили по энергообъектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака велась при поддержке авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Также под огонь российских сил попали скопления живой силы и военной техники украинской армии в 142 районах, уточнили в Минобороны РФ.