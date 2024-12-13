Кишинёв, 13 декабря, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Власти Молдавии введут чрезвычайное положение с 16 декабря на фоне гуманитарного кризиса из-за потенциального прекращения транзита газа из РФ по украинской территории. Постановление об этом было утверждено парламентом Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный период начиная с 16 декабря 2024 года», — сказано в одобренном депутатами Партии действия и солидарности документе.

Вместе с этим предполагается, что правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям будет уполномочена издавать распоряжения, которые должны будут обязательно исполнять госучреждения, а также экономические агенты.

9 декабря президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного положения в сфере экономики из-за угрозы прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2021 года «Газпром» согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при условии погашения долга за топливо и своевременности платежей. В сентябре 2023 года правительство Молдавии выразило готовность перечислить холдингу 8,6 млн долларов, а остальную сумму предложило списать.

На переговорах 25 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Молдавии Виктор Парликов договорились продолжить обсуждение вариантов поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом».

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплату долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти республики по-прежнему готовы «признать» лишь 9 млн евро долга.