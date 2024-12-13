Берлин, 13 декабря, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Власти Германии призвали население подготовиться к длительным отключениям электроэнергии и запастись продуктами. Об этом 12 декабря сообщил вице-президент федерального управления гражданской обороны и помощи при ЧС ФРГ Рене Функ в интервью порталу T-online.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это также может быть длительное отключение электроэнергии», — с такими словами Функ обратился к гражданам Германии.

По его словам, каждая семья должна быть готова пережить период длительностью до 72 часов в условиях отсутствия электричества и без поддержки со стороны. Функ уточнил, что чрезвычайная ситуация может возникнуть в любое время либо не произойти никогда.

Как пояснил Функ, отключения электроэнергии могут возникнуть из-за гибридных атак, которым ежедневно и в большом количестве подвергается Германия. Под гибридными атаками подразумеваются «взрывы, теракты, убийства и кибератаки в большом количестве». При этом власти Германии предупреждают, что такие атаки возможны якобы со стороны Китая, КНДР, Ирана и в первую очередь России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что главы МИД шести европейских государств обвинили Россию в якобы активизации гибридных атак, которые направлены против архитектуры безопасности в странах НАТО и ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран — участниц встречи «Веймарского треугольника плюс».

В ноябре немецкая газета FAZ сообщила, что армия Германии планирует начать готовить гражданский персонал предприятий к действиям на случай вероятной войны с Россией. Так, была дана рекомендация объяснить работникам, что возможны диверсии, кибератаки и шпионаж. По информации издания, уже разработан оперативный план на случай конфликта.

Президент РФ Владимир Путин назвал бредом предположения, что Россия планирует воевать со странами НАТО. Он указал на то, что у Москвы нет территориальных претензий к ним, также для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.