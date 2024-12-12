Грозный, 13 декабря, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Директору Росгвардии Виктору Золотову присвоено звание Героя России. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Золотов

«Поздравляю своего друга, наставника и дорогого старшего брата, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала Виктора Васильевича Золотова с присвоением ему высшего звания Героя России», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Как отметил глава Чечни, Золотов является преданным президенту и стране патриотом, проявившим себя в органах безопасности.

«Виктор Васильевич превосходный управленец и организатор. Он стоял у истоков становления Росгвардии и практически сразу же выстроил мощную, продуманную структуру территориальных органов», — добавил Кадыров.

27 марта президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником. Особое внимание президента было направлено на росгвардейцев, которые несут службу в новых российских регионах и в районах, которые расположены в непосредственной близости от зоны боевых действий. Путин подчеркнул, что бойцы Росгвардии сражаются бесстрашно, защищая жизнь мирных граждан, уничтожают вражеские диверсионные группы, помогают обеспечивать защиту госграницы и безопасность тыловых частей. Страна всегда будет помнить имена павших в борьбе за Россию героев, добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле вручил Золотую Звезду Героя России корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Глава государства отметил, что Поддубный неоднократно бывал в эпицентре горячих точек, рискуя своей жизнью и получая тяжёлые ранения, и сегодня также с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне проведения спецоперации. Корреспондента удостоили звания Героя России за мужество и героизм при исполнении служебного долга.