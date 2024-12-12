Вашингтон, 13 декабря, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму 500 миллионов долларов. Об этом 12 декабря сообщается в распространённом заявлении Госдепа США.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Уточняется, что в очередной пакет войдут боеприпасы реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые вооружения, оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, беспилотники, системы Javelin и бронебойные системы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джо Байден одобрил выделение 72-го пакета военной помощи Украине. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, администрация Байдена продолжит поддержку Киева вплоть до истечения срока её полномочий 20 января 2025 года.

Американские законодатели поручили главам разведывательных ведомств оценить последствия возможного отказа от помощи Украине и поражения Киева в конфликте. Предполагается, что итоговый документ будет открытым, но может содержать секретное приложение.

Как написала газета The New York Times (NYT), администрация избранного президента США Дональда Трампа вряд ли продолжит оказывать финансовую помощь киевскому режиму в том же объёме, в котором на данный момент она поступает от администрации действующего президента Байдена.

12 декабря Трамп заявил, что хочет заключить сделку по Украине и единственный способ добиться этого — «не бросать её».

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.