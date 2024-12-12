Штат Калифорния, США, 13 декабря, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Американский магазин приложений Google Play запретит монетизацию в платных приложениях российских разработчиков в конце декабря. Об этом компания уведомила продавцов.

Play.google.com

«Это означает, что начиная с 26 декабря 2024 года мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки через Google Play платежи», — приводит «Коммерсантъ» письмо Google.

Отмечается, что запрет вступает в силу 25 декабря с 22:00 по московскому времени. При этом платежи будут проводиться до 15 января.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября член комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин порекомендовал россиянам отвязать важные аккаунты от сервисов Google в связи с возможными новыми и непредвиденными ограничениями со стороны компании. По его словам, не стоит дожидаться, пока Google введёт новые, более жёсткие ограничения, особенно если речь идёт об аккаунтах, подключенных к государственным или банковским ресурсам. Он подчеркнул, что перенос данных не занимает много времени, но даёт надёжные гарантии их безопасности.

В конце сентября Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтвердило, что Google ввела ограничения на создание новых аккаунтов для россиян, в том числе через сокращение СМС-подтверждений, необходимых для авторизации. По словам зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, Google встала на путь осознанной дискриминации российских пользователей. Он отметил, что это связано как с политическими, так и с экономическими причинами. В связи с этим он посоветовал серьёзно отнестись к рекомендациям Минцифры.