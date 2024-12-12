Якутск, 13 декабря, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Горноспасатели МЧС России извлекли тело второго мужчины из-под завалов после обрушения породы на шахте в Якутии. Об этом 13 декабря сообщается в Telegram-канале ведомства.

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"В Якутии горноспасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мужчины", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что аварийно-спасательные работы проводились в сложных условиях из-за большого количества горной массы и тупиковой структуры шахты. На месте ЧП работали 16 сотрудников и 3 единицы техники МЧС России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии, два человека оказались под завалами. Одного шахтёра удалось спасти, второй остался под завалами.