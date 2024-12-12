Москва, 13 декабря, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чуриловпогиб в результате ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом 12 декабря сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на Ленинградском проспекте в районе дома 36. Автомобиль сбил 51-летнего руководителя департамента Минобрнауки, он скончался в результате полученных травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Минобрнауки подтвердили информацию о гибели руководителя департамента.

«Олег Валерьевич запомнился коллегам как талантливый руководитель и настоящий профессионал, надёжный товарищ и наставник. Он внёс весомый вклад в обеспечение научно-технологического суверенитета нашей страны и укрепление её инновационного потенциала», — отметили в Telegram-канале министерства.

Сообщается, что многие крупные государственные программы, национальные и федеральные проекты, направленные на поддержку молодых учёных и технологических предпринимателей, реализовывались при личном активном участии Чурилова.

Минобрнауки России выразило глубокие соболезнования родным и близким Олега Валерьевича.