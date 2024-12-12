Белгород, 13 декабря, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Мирный житель пострадал в Белгородском районе Белгородской области при атаке украинского беспилотника. Об этом ночью 13 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Белгородский район атакован вражескими беспилотниками. Ранен один мирный житель. Попутным транспортом из села Красная Нива в Октябрьскую РБ в тяжёлом состоянии доставлен мужчина. У пострадавшего — множественные осколочные ранения головы и рук», — написал глава области в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что мужчину для дальнейшего лечения транспортируют в областную клиническую больницу, где ему окажут всю необходимую помощь.

Помимо этого, сообщил губернатор, в районе посёлка Октябрьский в результате атаки FPV-дрона повреждено здание коммерческого объекта. Ещё один беспилотник был сбит над посёлком Разумное. Гладков уточнил, что оперативные службы проведут обход в светлое время суток.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило, что вечером 12 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России перехватили 10 украинских беспилотников в небе над Белгородской и Ростовской областями. Уточнялось, что шесть беспилотников перехвачены и уничтожены над Ростовской областью, ещё четыре — над Белгородской.

Перед этим временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили пять украинских беспилотников в районе Новошахтинска. Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.