Анкара, 13 декабря, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил госсекретаря США Энтони Блинкена, прибывшего в Турцию с визитом, в аэропорту Анкары. Об этом 12 декабря сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА Регнум Эрдоган и Блинкен

Встреча турецкого лидера и госсекретаря США состоялась в аэропорту Эсенбога в Анкаре. На встрече присутствовали временный поверенный в делах США в Турции Майкл Голдман, министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Управления по коммуникациям при администрации президента Фахреттин Алтун, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч, личный секретарь президента Хасан Доган, а также представители делегации США.

Встреча проходит в закрытом для журналистов режиме. Ожидается, что Эрдоган и Блинкен обсудят ряд вопросов, вызванных последствиями свержения президента Сирии Башара Асада и обстановкой в Сирии. Подробности беседы не уточняются.

На утро 13 декабря запланированы переговоры Блинкена с главой МИД Турции Фиданом. Основной темой беседы вновь станет ситуация в Сирии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, ближайшие два-три месяца будут «очень важными» для мира в целом и для Турции в частности. Президент Турции пояснил, что надеется на изменения в политике Белого дома с приходом его нового главы Дональда Трампа.

Также турецкий президент подчеркнул, что на мировой политической арене остались только два лидера, назвав себя и российского президента Владимира Путина.