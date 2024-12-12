Брюссель, 13 декабря, 2024, 01:10 — ИА Регнум. На Украине погибли или получили ранения более 1 млн человек. Такую оценку дал генсек Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте во время выступления в Брюсселе.

ИА Регнум

«Каждую неделю на Украине погибают или получают ранения более 10 тыс. человек со всех сторон. Более 1 млн жертв с февраля 2022 года», — приводит сайт НАТО слова Рютте.

Вместе с этим Рютте призвал альянс перейти к мышлению военного времени и ускорить оборонное производство, а также увеличить расходы на оборону.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что украинский конфликт имеет шансы расшириться вплоть до применения ядерного оружия.

19 ноября ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты сообщил, что ВСУ за время СВО потеряли убитыми и ранеными около 906,5 тыс. бойцов. Отмечалось, что число потерь украинской армии в 2024 году превысило её суммарные потери за два предыдущих года конфликта.

Британский журнал The Economist в материале, опубликованном 26 ноября, назвал примерное число погибших украинских военных за время спецоперации. По данным издания, украинская армия почти за три года, что Россия проводит спецоперацию, потеряла от 60 до 100 тыс. человек погибшими и около 400 тыс. ранеными.