Курск, 13 декабря, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Хакеры атаковали прямую трансляцию с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.

Duma.gov.ru

«Прямо сейчас нашу прямую линию в Курской области штурмуют хакеры. И вот у нас поступают вопросы о том, что невозможно дозвониться. Техническая группа подсказывает, что это связано с тем, что хакерская атака прямо сейчас происходит на нашу прямую линию. Специалисты уже работают над этим», — сказала ведущая эфира.

Ведущая отметила, что ответы на вопросы жителей будут даны в письменным виде позднее.

Как передавало ИА Регнум, ранее хакеры взломали аккаунт Telegram-канала «Вести. Курск» и опубликовали оскорбления в адрес Хинштейна.

В ночь на 7 октября хакеры нарушили работу онлайн-сервисов ВГТРК. Представители компании сообщили, что злоумышленники пытались прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций холдинга, но существенного урона их действия не нанесли.