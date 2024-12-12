Москва, 13 декабря, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил со спецпосланником генсека Организации Объединённых Наций (ООН) по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Mid.ru Сергей Вершинин

«Состоялось обсуждение текущей ситуации в Сирии, в том числе с рисками дальнейшей эскалации напряженности в ближневосточном регионе в целом. Собеседники подтвердили важность принятия неотложных мер для стабилизации обстановки в стране и вокруг нее, обеспечения безопасности и порядка», — сказано в Telegram-канале министерства.

Кроме этого, уточнили в МИД, Вершинин и Педерсен обсудили вопрос политического урегулирования ситуации в Сирии на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщил, что Россия рассчитывает сохранить военные базы в Сирии, поскольку они играют важную роль в борьбе с международным терроризмом.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.