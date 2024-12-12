Киев, 13 декабря, 2024, 00:27 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Печёрском районе Киева и в районе Вышгорода в Киевской области. Об этом 12 декабря сообщил мэр столица Украины Виталий Кличко и украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как уточнил Кличко, в центре Киева упали обломки беспилотника, ещё один дрон, по словам мэра Киева, заходит с левого берега Днепра в сторону центральной части города.

В Вышгороде прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Сирены воздушной тревоги работают и в Киеве, администрация города попросила граждан проследовать в укрытия. По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, режим воздушной тревоги в Киевской области действует с 19.15 мск.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как сообщил глава назначенной киевским режимом так называемой областной государственной администрации Иван Фёдоров, на временно оккупированной украинскими формированиями части Запорожской области за сутки прогремело свыше 250 взрывов. Фёдоров не уточнил, какие именно инфраструктурные объекты в результате были повреждены.

В ночь на 9 декабря в Киевской и Ивано-Франковской областях прогремели взрывы. В тот момент на территории этих регионов была объявлена воздушная тревога.

Ночью 8 декабря воздушную тревогу объявляли в Киеве, а также в Винницкой области. Перед этим тревожные сирены прозвучали в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.