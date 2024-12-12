Вашингтон, 12 декабря, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Предложение разместить европейские войска на Украине для мониторинга ситуации выдвинул избранный президент США Дональд Трамп. Об этом 12 декабря сообщает газета The Wall Street Journal.

Global Look Press/Henri Szwarc/XinHua

Отмечается, что своё предложение Трамп выдвинул 7 декабря в Париже на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе встречи Трамп заявил, что выступает против присоединения Украины к НАТО, но полагает, что после завершения конфликта страна должна оставаться сильной и хорошо вооружённой.

По мнению Трампа, Европе необходимо взять на себя инициативу по обеспечению безопасности на территории Украины, при этом США окажут поддержку данному процессу, но не намерены задействовать свои войска.

Также Трамп указал, что Европа должна «надавить на Китай», чтобы тот повлиял на Россию для завершения конфликта. В качестве инструмента влияния обсуждалась возможность введения пошлин на китайские товары.

При этом отмечается, что у Трампа на сегодняшний день нет чёткого плана урегулирования украинского конфликта, его команда только приступила к формированию соответствующих идей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Украина готова обсудить возможность размещения иностранных войск на её территории. 25 ноября стало известно, что европейские государства возобновили обсуждение возможной отправки войск или участников частных военных компаний (ЧВК) на Украину. В частности, дискуссии возобновились между Францией и Британией.

9 декабря глава киевского режима Зеленский заявил, что руководство Украины подумает о предложении разместить в стране западные войска в качестве гарантий безопасности до тех пор, пока её не примут в НАТО. При этом политик подчеркнул, что «хочет чётко понимать», когда Украину примут в ЕС и Североатлантический альянс.

В мае президент РФ Владимир Путин предупредил, что ввод военных контингентов Запада на Украину станет ещё одним шагом к глобальному конфликту. Он отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.