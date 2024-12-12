Новосибирск, 12 декабря, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Пожарные локализовали возгорание на складе в Новосибирске, не дав распространиться огню. Об этом вечером 12 декабря сообщила пресс-служба МЧС России.

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По данным министерства, пожар локализован на площади 5 тыс. кв. м.

«Горит здание производственно-складского назначения для различной продукции, в том числе пластиковых изделий. Пожарные МЧС России продолжают тушение и стоят на защите двух административных корпусов, пристроенных к горящему зданию», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

К тушению возгорания был привлечён пожарный поезд для обеспечения бесперебойной подачи воды. Кроме того, для разведки были задействованы беспилотники. В это же время специалисты проведут замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, крупный пожар на складе на Тюменской улице в Новосибирске вспыхнул вечером 12 декабря. Отмечалось, что пожар тушат 69 сотрудников и 20 единиц техники, к месту следует пожарный поезд.

12 декабря пожар произошёл на складе стройматериалов в Барнауле. Была зафиксирована угроза распространения огня на расположенные по соседству здания. Площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м. Сотрудники противопожарных служб смогли вынести из опасной зоны два газовых баллона.