Вашингтон, 12 декабря, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден одобрил выделение 72-го пакета военной помощи Украине. Об этом 12 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

Global Look Press/CNP/AdMedia

Как уточнил Кирби, в новый пакет «помощи в сфере безопасности для Украины» войдут средства противовоздушной обороны, беспилотники, артиллерия, бронетехника. По словам представителя Белого дома, администрация Байдена продолжит поддержку Киева вплоть до истечения срока её полномочий 20 января 2025 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американские законодатели поручили главам разведывательных ведомств оценить последствия возможного отказа от помощи Украине и поражения Киева в конфликте. Предполагается, что итоговый документ будет открытым, но может содержать секретное приложение.

Как написала газета The New York Times (NYT), администрация избранного президента США Дональда Трампа вряд ли продолжит оказывать финансовую помощь киевскому режиму в том же объёме, в котором на данный момент она поступает от администрации действующего президента Байдена.

12 декабря Трамп заявил, что хочет заключить сделку по Украине и единственный способ добиться этого — это «не бросать её».

Президент России Владимир Путинотмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.