Новошахтинск, Ростовская область, 12 декабря, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области сбили пять украинских беспилотников в районе Новошахтинска. Об этом вечером 12 декабря сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 22 часов в районе Новошахтинска средствами противовоздушной обороны уничтожено пять БПЛА», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет, отметив, что системы ПВО продолжают работу.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 декабря силы ПВО российских войск перехватили и уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над несколькими регионами РФ. Уточнялось, что восемь дронов из этого числа сбили над Крымом, четыре — над Курской областью, три — над Северной Осетией. Кроме того, 12 декабря в Грозном в результате детонации украинских беспилотника четыре человека пострадали. Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, также при этом получила повреждения кровля и выбило стёкла в здании специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова.

Утром 11 декабря была совершена ракетная атака на Таганрог. В результате повреждения получил промышленный объект и сгорели 14 автомобилей. В городе без тепла остались 27 многоквартирных домов.

В Минобороны установили, что для удара использовались шесть баллистических ракет ATACMS производства США. Средства ПВО сбили две из них. Остальные отклонили средствами радиоэлектронной борьбы. Оборонное ведомство подчеркнуло, что удар западным дальнобойным оружием по территории России не останется без ответа.