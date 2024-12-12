Тель-Авив, Израиль, 12 декабря, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Израиль хочет мира со «свободным Ираном» и это может случиться раньше, «чем многие думают». Об этом в четверг, 12 декабря, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Global Look Press/Kobi Gideon/Israel Gpo

«Хочу сказать ясно: Израиль хочет мира, мы хотим мира со всеми, кто по-настоящему хочет мира с нами. И я не сомневаюсь, что вы, народ Ирана, знаете это», — заявил Нетаньяху.

По его мнению, иранский народ «страдает от угнетения» властей Ирана, добавив, что верит то, что Иран будет «свободной страной».

«Женщины, жизнь, свобода — это будущее Ирана, это мирное будущее, и у меня нет сомнений, что мы воплотим это будущее в жизнь вместе и намного раньше, чем многие думают», — отметил Нетаньяху.

Он выразил уверенность в то, что Израиль сможет превратить Ближний Восток в «оплот процветания, прогресса и мира».

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. Со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них.

5 октября ЦАХАЛ признала, что в результате ракетного удара поражены авиабазы Неватим и Тель-Ноф израильских военно-воздушных сил. При этом уточнялось, что попадание по объектам не повлияло на боеготовность израильских войск.

26 октября Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали объекты на территории Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Израиль задействовал свыше 100 самолётов, включая стелс-истребители F-35, и нанёс удары по объектам иранской оборонной промышленности, в числе которых предприятия по производству беспилотников и базы запуска баллистических ракет.

Иранские власти назвали действия ЦАХАЛ агрессией, а президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны ответить на израильскую атаку.

Российская сторона призвала стороны конфликта к сдержанности. Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, Израилю и Ирану необходимо найти выход из спирали неконтролируемой эскалации.