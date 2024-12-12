Москва, 12 декабря, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Россия рассчитывает сохранить военные базы в Сирии, поскольку они играют важную роль в борьбе с международным терроризмом. Об этом 12 декабря заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Я думаю, что в целом согласны с тем, что борьба с терроризмом и остатками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) не закончена, она требует коллективных усилий. В этой связи наше присутствие играло важную роль в контексте противодействия международному терроризму», — сказал он.

Дипломат добавил, что Россия установила контакты с политическим комитетом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

«Установлен контакт с политическим комитетом, который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались», — сказал он.

Богданов отметил, что стороны обсуждали обеспечение безопасности дипломатической миссии РФ и находящихся на территории Сирии россиян. По его словам, контакты идут в конструктивном русле.

Как ранее передавало ИА Регнум, 12 декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Москва близка к соглашению с сирийской оппозицией о сохранении российских военных баз в стране.

8 декабря источник в Кремле рассказал, что сирийская вооружённая оппозиция гарантировала безопасность российских военных баз на территории страны. Он уточнил, что Москва всегда призывала к поискам политического решения кризиса в Сирии исходя из потребности возобновить диалог сторон под эгидой ООН.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 9 декабря заявил, что военную безопасность российским базам в Сирии гарантируют сами базы, а также Вооружённые силы РФ.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.