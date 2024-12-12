Москва, 12 декабря, 2024, 21:22 — ИА Регнум. В поездах дальнего следования «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) с 1 января 2025 года можно будет провозить мелких животных без выкупа всех мест в купе, следует из правил, опубликованных 12 декабря на сайте ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

РИА Новости/Евгений Биятов

При этом можно провозить не более двух животных или птиц на один купленный билет. За питомцев нужно будет заплатить дополнительно в соответствии действующими тарифами (в настоящее время — до 900 рублей). При приобретении всех мест в купе плату за животных взимать не будут.

Перевозить животных нужно в специальных перевозках, клетках или контейнерах. Размер такой клади не должен превышать 180 см в трёх измерениях. Инвалиды имеют право на провоз собак-проводников, если есть справка об их спецобучении, в вагонах любого типа без дополнительной платы. Они должны быть в наморднике и находиться возле хозяина.

«Перевозка в поездах дальнего следования и пригородного сообщения мелких домашних животных, собак, кошек и птиц осуществляется с учётом требований ветеринарных правил», — напомнили в РЖД.

Как передавало ИА Регнум, в феврале ФПК запретила выгонять из поездов дальнего следования безнадзорных животных. Проводникам предписано сначала попытаться найти хозяина, а если не получится, довозить в специальном купе до ближайшей станции и передавать дежурным работникам вокзала.

Эти меры ввели после инцидента, приведшего к гибели кота Твикса. Хозяин не заметил, как его питомец выбрался из переноски и убежал. Проводница не нашла владельца и выгнала животное на мороз.