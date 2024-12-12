РЖД изменят правила перевозки животных в поездах с 1 января
РЖД с 1 января разрешат провозить в поездах ФПК животных без выкупа всего купе
Москва, 12 декабря, 2024, 21:22 — ИА Регнум. В поездах дальнего следования «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) с 1 января 2025 года можно будет провозить мелких животных без выкупа всех мест в купе, следует из правил, опубликованных 12 декабря на сайте ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).
При этом можно провозить не более двух животных или птиц на один купленный билет. За питомцев нужно будет заплатить дополнительно в соответствии действующими тарифами (в настоящее время — до 900 рублей). При приобретении всех мест в купе плату за животных взимать не будут.
Перевозить животных нужно в специальных перевозках, клетках или контейнерах. Размер такой клади не должен превышать 180 см в трёх измерениях. Инвалиды имеют право на провоз собак-проводников, если есть справка об их спецобучении, в вагонах любого типа без дополнительной платы. Они должны быть в наморднике и находиться возле хозяина.
«Перевозка в поездах дальнего следования и пригородного сообщения мелких домашних животных, собак, кошек и птиц осуществляется с учётом требований ветеринарных правил», — напомнили в РЖД.
Как передавало ИА Регнум, в феврале ФПК запретила выгонять из поездов дальнего следования безнадзорных животных. Проводникам предписано сначала попытаться найти хозяина, а если не получится, довозить в специальном купе до ближайшей станции и передавать дежурным работникам вокзала.
Эти меры ввели после инцидента, приведшего к гибели кота Твикса. Хозяин не заметил, как его питомец выбрался из переноски и убежал. Проводница не нашла владельца и выгнала животное на мороз.