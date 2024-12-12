Москва, 12 декабря, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Бывший губернатор Рязанской области, экс-сенатор от региона Николай Любимов арестован на два месяца по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Такое решение 12 декабря принял Басманный суд Москвы.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Любимова Николая Викторовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ., на срок два месяца», — говорится в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

По данным следствия, Любимов получил взятку в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом.

Любимов был губернатором Рязанской области в 2017–2022 годах. В сентябре 2022-го он стал сенатором Совета Федерации от региона. 11 декабря 2024 года он написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.

14 июля 2023 года суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова по делу о получении взятки. Его подозревали в двух коррупционных эпизодах. В суд чиновника доставили в наручниках. Одновременно с Грековым по аналогичной статье задержали экс-замминистра здравоохранения области Ирину Петину.