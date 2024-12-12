Москва, 12 декабря, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы от партии «Новые люди» внесли на рассмотрение парламента законопроект о противодействии навязчивому преследованию, так называемому «сталкингу». Документ 12 декабря разметили в базе законодательного органа.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Навязчивым преследованием предлагается считать действия, которые приводят к страданиям жертвы или её опасениям за безопасность, если подобные шаги продолжаются после того, как было предупреждение, что их нужно прекратить.

«В качестве таких действий предусматриваются неоднократное умышленное слежение за жертвой и/или ожидание в местах её повседневной жизни и неоднократные умышленные попытки установить контакт с жертвой, в том числе посредством телефонных звонков, CMC-сообщений, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовой переписки, направления любого рода подарков», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что на созданный партией проект «Сталкингу. Нет» поступило более 400 заявок с жалобами на навязчивое преследование. Преследователи выслеживают жертв, почти каждый день приходят к месту их проживания, работы и пытаются общаться, несмотря на просьбы не делать этого.

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