Тбилиси, 12 декабря, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена сорвать выборы нового главы республики, организовать блокаду парламента и устроить национальную забастовку. Об этом 12 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Global Look Press/Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

«Уходящая президент Грузии Саломе Зурабишвили по согласованию с западными кураторами рассчитывает сорвать выборы своего преемника 14 декабря. Для этого планируется призвать активистов блокировать здание парламента», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что силовиков будут провоцировать на жёсткие действия в отношении митингующих, чтобы не допустить прекращения протестов.

По данным источника, ставится целью вынудить кабинет министров Ираклия Кобахидзе сложить полномочия в пользу «временного правительства», в состав которого могут войти лидеры «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), участвующего в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября парламент Грузии назначил на 14 декабря проведение очередных президентских выборов. Инаугурация избранного президента должна пройти 29 декабря.

28 ноября власти Грузии решили приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз. После этого возобновились протесты в Тбилиси.

В Тбилиси 7 декабря сотрудники полиции начали массово задерживать протестующих у здания парламента. Точное количество арестованных в МВД Грузии не назвали. Митингующие кидали в полицейских камни и хлопушки, активно использовали пиротехнику, пытались поджечь здание парламента. Для разгона участников акции правоохранители использовали водомёты.

Родившаяся во Франции Зурабишвили поддержала прозападную оппозицию, а также заявила, что не будет складывать полномочия, которые истекают у неё в декабре. Кобахидзе на это заявил, что ей придётся покинуть президентский дворец 29 декабря.

9 декабря Кобахидзе отметил, что МВД Грузии в течение пяти дней смогло нейтрализовать возможности оппозиции по совершению насилия. Чёткие действия правоохранителей позволили пресечь попытку «майдана» в республике, добавил политик.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отмечал, что почти треть идентифицированных участников протестов в Тбилиси оказались иностранцами.