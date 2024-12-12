Москва, 12 декабря, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 12 декабря рассказала, что обратилась к киевскому режиму с просьбой открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей с оккупированных Вооружёнными силами Украины (ВСУ) приграничных территорий Курской области.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По её данным, люди на этой территории в основном находятся в подвалах или в разрушенных домах. У многих нет отопления. Подвоза гуманитарной помощи там нет, что нарушает положения Женевских конвенций.

«И я обращалась уже к украинской стороне с тем, чтобы они организовали гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место», — рассказала Москалькова ТАСС.

Омбудсмен сообщила, что есть примерное понимание, сколько мирных жителей в каких населённых пунктах находится. Администрация президента РФ и военные стремятся активизировать переговоры, чтобы спасти людей.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября в Россию вернулись 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей, которых ранее вывезли на Украину с оккупированных территорий. Москалькова сообщила, что этого добились в ходе переговоров с Киевом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти делают всё возможное для того, чтобы добиться возвращения жителей Курской области, угнанных ВСУ. Переговоры по этому вопросу проходят трудно, они продолжаются.