Вашингтон, 12 декабря, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Москва близка к соглашению с сирийской оппозицией о сохранении российских военных баз в стране. Об этом 12 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой источники.

Марина Лысцева/ТАСС

«Сохранение двух важнейших военных баз в этом ближневосточном государстве является ключевой целью Кремля после падения президента Башара Асада», — пишет издание.

Отмечается, что сейчас ведутся переговоры о том, чтобы российские войска остались на авиабазе Хмеймим и в военно-морском порту Тартус.

По данным агентства, Министерство обороны РФ считает, что оно достигло неформального соглашения с сирийской оппозицией.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря источник в Кремле рассказал, что сирийская вооружённая оппозиция гарантировала безопасность российских военных баз на территории страны. Он уточнил, что Москва всегда призывала к поискам политического решения кризиса в Сирии исходя из потребности возобновить диалог сторон под эгидой ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 декабря заявил, что сохранение военного присутствия России в Сирии является предметом для обсуждения с будущими властями этой страны. Представитель Кремля уточнил, что РФ делает всё возможное, чтобы выйти на контакт с теми, кто может отвечать за обеспечение безопасности, а российские военные принимают все необходимые меры предосторожности.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 9 декабря заявил, что военную безопасность российским базам в Сирии гарантируют сами базы, а также Вооружённые силы РФ.

8 декабря МИД России сообщил, что Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы». В настоящее время ВС РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.