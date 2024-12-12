Москва, 12 декабря, 2024, 19:30 — ИА Регнум. НАТО стоит показать пример и потратить четверть пенсий экс-генсека альянса Йенса Столтенберга и других «отставников» на оборонные нужды. Об этом 12 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO

Ранее действующий генсек Североатлантического альянса Марк Рютте призвал страны Европы направить на производство оружия часть расходов на пенсии и социальные выплаты. Он добавил, что военные расходы государств НАТО должны превысить 3% ВВП.

«Мне кажется, НАТО должна показать пример и изымать четверть пенсий своих отставников: Столтенберга, [бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Александра] Вершбоу, [бывшего генсека альянса Хавьера] Соланы и всех остальных», — процитировало дипломата ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, сам Столтенберг отмечал, что странам — членам НАТО необходимо повысить траты на оборону, 2% от ВВП уже недостаточно для обеспечения безопасности. Для государств альянса взнос в размере 2% ВВП установлен как минимальный размер оборонных расходов.

Рютте 1 октября в ходе своего вступления в должность назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса. По его словам, блок также уделит внимание ситуации в Ливане.

11 ноября появилась информация о планах руководства альянса ввести нормы по объёму производимых вооружений, что может потребовать роста расходов на эти цели у каждой из стран — членов альянса до 3% ВВП.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что США и их сателлиты продолжают агрессивную политику и наращивают силы у границ России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе ссылаясь на якобы существующую российскую угрозу и необходимость сдерживать КНР. России нужно быть готовой к любому варианту развития событий, чтобы отразить агрессию альянса, подчеркнул российский лидер.