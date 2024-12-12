Захарова предложила НАТО потратить четверть пенсии Столтенберга на оборону
Москва, 12 декабря, 2024, 19:30 — ИА Регнум. НАТО стоит показать пример и потратить четверть пенсий экс-генсека альянса Йенса Столтенберга и других «отставников» на оборонные нужды. Об этом 12 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее действующий генсек Североатлантического альянса Марк Рютте призвал страны Европы направить на производство оружия часть расходов на пенсии и социальные выплаты. Он добавил, что военные расходы государств НАТО должны превысить 3% ВВП.
«Мне кажется, НАТО должна показать пример и изымать четверть пенсий своих отставников: Столтенберга, [бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Александра] Вершбоу, [бывшего генсека альянса Хавьера] Соланы и всех остальных», — процитировало дипломата ТАСС.
Как сообщало ИА Регнум, сам Столтенберг отмечал, что странам — членам НАТО необходимо повысить траты на оборону, 2% от ВВП уже недостаточно для обеспечения безопасности. Для государств альянса взнос в размере 2% ВВП установлен как минимальный размер оборонных расходов.
Рютте 1 октября в ходе своего вступления в должность назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса. По его словам, блок также уделит внимание ситуации в Ливане.
11 ноября появилась информация о планах руководства альянса ввести нормы по объёму производимых вооружений, что может потребовать роста расходов на эти цели у каждой из стран — членов альянса до 3% ВВП.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что США и их сателлиты продолжают агрессивную политику и наращивают силы у границ России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе ссылаясь на якобы существующую российскую угрозу и необходимость сдерживать КНР. России нужно быть готовой к любому варианту развития событий, чтобы отразить агрессию альянса, подчеркнул российский лидер.