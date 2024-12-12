Москва, 12 декабря, 2024, 19:28 — ИА Регнум. В Москве 11 декабря прошёл IX Международный кремлёвский благотворительный кадетский бал (МБКБ-2024), посвящённый Дню героев Отечества, героям специальной военной операции и Году семьи.

РИА Новости/Пелагия Тихонова

В мероприятии приняли участие 820 молодых людей, родные и близкие которых сражаются в зоне СВО, а также 2,5 тыс. представителей российской молодёжи из более чем 1 тыс. образовательных учреждений из всех субъектов РФ. Кроме того, участниками бала стали представители 35 стран. Среди почётных гостей — дипломаты посольств иностранных государств — Намибии, Гвинеи, Панамы, Судана, Нигерии, Шри-Ланки, Туркмении, Белоруссии.

Приветствие участникам и гостям мероприятия направил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что замечательный и красивый творческий проект обращает к ярким страницам отечественной истории, к традициям проведения балов воспитанников российских военных учебных заведений.

«Отрадно, что у участников праздника богатая и разнообразная культурная программа и их ждут встречи с героями-фронтовиками, нашими солдатами и офицерами, которые защищают Родину в ходе специальной военной операции, интересные экскурсии, выставки, новые знакомства, дружеское, неформальное общение», — говорится в приветствии главы государства.

Путин пожелал участникам и гостям бала добрых, незабываемых впечатлений и всего наилучшего.

Руководитель проекта Юлия Кирпичникова от имени всех участников поблагодарила президента за ежегодную поддержку бала. Открывая мероприятие, она отметила, что участники с благодарностью чествуют тех, кто самоотверженно сражается за будущее страны в зоне СВО и являются примером храбрости и самопожертвования.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также направил участникам и гостям приветствие, в котором отметил, что проект вносит весомый вклад в сохранение и приумножение лучших культурных традиций страны, обеспечение преемственности поколений, способствует возрождению и популяризации исторического наследия России, прививает молодёжи правильные духовно-нравственные ценности, включая любовь к Родине.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в своём приветствии отметил, что «кадетство — это объединение активной и целеустремлённой молодёжи, готовой беззаветно служить своему Отечеству».

Победителями проекта стали Семён Минаков из Луганской Народной Республики (ЛНР) в номинации «Принц бала 2024» и Диана Ягопасова из Пермского края в номинации «Принцесса бала 2024».

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря Путин в ходе церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России заявил, что страна продолжит опираться на героев специальной военной операции, именно они являются элитой страны.

30 сентября Путин заявил, что воюющие в зоне СВО российские военные проявляют мужество и решимость. Он также добавил, что РФ гордится героями спецоперации и делает всё для их поддержки. По его словам, российские военнослужащие отстаивают безопасное и благополучное будущее, сохраняют верность традициям и заветам, а также защищают память о достижениях и победах своих великих предков.