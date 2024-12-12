Махачкала, 12 декабря, 2024, 19:20 — ИА Регнум. На побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено множество туш мёртвых тюленей. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщили в пресс-службе минприроды региона.

OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

«7–8 декабря 2024 года специалистами Минприроды РД в ходе проведения оперативного выездного обследования побережья Каспийского моря обнаружено большое количество туш мертвого каспийского тюленя», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Специалистами управления Россельхознадзора по республике были взяты пробы биоматериала, которые направили в лаборатории в Москве и Дагестане. Минприроды продолжает мониторинг побережья Каспийского моря по выявлению новых фактов гибели тюленя.

Гибель каспийской нерпы отмечается ежегодно в течение последних лет, когда проходит активная миграция животных с Северного на Южный Каспий. Эти случаи фиксировались также в Калмыкии и Казахстане.

По данным учёных, одной из вероятных причин произошедшего, предположительно, могут быть подводные землетрясения и выбросы газов на пути миграции тюленей, которые и приводят к гибели животных.

Как передавало ИА Регнум 11 октября, в Лондонском зоологическом обществе заявили, что за последние 50 лет популяция диких животных в мире значительно сократилась. С 1970 по 2020 год их количество уменьшилось на 73% и приблизилось «к точке невозврата». Специалисты считают, что главная причина сложившейся ситуации — деятельность человека.