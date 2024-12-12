Москва, 12 декабря, 2024, 18:53 — ИА Регнум. На улице Воздвиженка в центре Москвы автомобиль BMW врезался в автобус, после чего загорелся. Об этом 12 декабря сообщили очевидцы аварии.

кадр из видео

На место для тушения оперативно прибыл расчёт пожарных. Предварительно, в салоне оказался заблокирован водитель машины. Спасти его не удалось.

По информации Telegram-канала Mash, в авто также находились двое пассажиров. Их успели достать. Пассажиры автобуса не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря массовая авария с участием автобуса произошла на Ленинградском проспекте в Москве. На дороге столкнулись автобус и 16 автомобилей, что привело к затруднению движения по проспекту.

25 ноября в аварии с автобусом и грузовиком в Ленинградской области пострадали 15 человек. 14 из них были доставлены в больницы Санкт-Петербурга и области. Ещё одному из пострадавших, мальчику пяти лет, госпитализация не потребовалась.