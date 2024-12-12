Калининград, 12 декабря, 2024, 18:54 — ИА Регнум. В Калининградской области в 2025 году введут продуктовые карты для социально незащищённых категорий граждан. Об этом в четверг, 12 декабря, заявил глава региона Алексей Беспрозванных на прямой линии с жителями.

РИА Новости/Алексей Даничев

«Эту меру соцподдержки ранее уже вводили в области, однако просуществовала она недолго. Приняли с коллегами решение возобновить выдачу продуктовых карт в следующем году», — сказал губернатор.

В правительстве области добавили, что такие карты в первую очередь выделят пенсионерам, ежемесячный доход которых ниже прожиточного минимума. Список льготников будут расширять. Уже готовятся соответствующие предложения.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что крупные производители молока вернули цены на свою продукцию на прежний уровень после начала проверки причин его подорожания. По данным надзорного ведомства, повышение цен было необоснованным.

Генеральный директор Национального союза производителей молока Артём Белов 5 ноября заявил, что в России по итогам года ожидается рост спроса на большинство видов молочной продукции на 5% по сравнению с 2023 годом. По его словам, меньший спрос только на сырные продукты и кефир, а продажи остальных категорий товаров увеличиваются.