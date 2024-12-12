Киев, 12 декабря, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Румынские наёмники из отряда Romanian Battlegroup Getica сняли результат удара предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по пункту дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Видео выложили в Сеть 12 декабря.

Минобороны РФ/ТАСС

На кадрах мужчины, говорящие на румынском, подъехали к месту взрыва. Можно разобрать слова «ракета» и «баллистика». Они также подходят к разрушенному с сильно разрушенному зданию, видно множество обломков. Официальных подтверждений о времени, месте и причинах взрыва не поступало.

В комментариях под видео, написали, что от удара, кроме пункта дислокации, пострадал 77-й завод радиоприборов «Гамма», исполнявший заказы для ВСУ.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию. Ведомство неоднократно подчёркивало, что что российская армия в ходе специальной военной операции на Украине наносит удары только по военной инфраструктуре и объектам, использующимся в военных целях.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения пункта временной дислокации отдельного центра сил специальных операций ВСУ комплексом «Искандер». Объект находился в 15 км к северу от Очакова.

28 ноября операторы «Искандера» уничтожили пункт дислокации отряда центра Сил специальных операций ВСУ в Одессе. По данным Минобороны, были уничтожены 72 военнослужащих из состава боевых расчётов управления морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов-наёмников.