Брюссель, 12 декабря, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Странам Европы следует направить на производство оружия часть расходов на пенсии и социальных выплат. Об этом 12 декабря заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«[Европейские страны] тратят четверть своих денег на пенсии и социальные выплаты, и им лишь нужно использовать часть этих средств для строительства сильной обороны», — сказал он, выступая с речью в европейском отделении Фонда Карнеги.

Он добавил, что военные расходы государств НАТО должны превысить 3% ВВП. По его словам, страны альянса «победили в холодной войне, когда тратили на оборону значительно больше 3%».

Таким образом, это первый случай после окончания холодной войны, когда генсек НАТО предложил направить социальные деньги на военные нужды альянса.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что руководство НАТО может ввести нормы по объёму производимых вооружений, что может потребовать роста расходов на эти цели у каждой из стран — членов альянса до 3% ВВП.

8 декабря избранный президент США Дональд Трамп назвал ключевым условием дальнейшего участия страны в НАТО выполнение союзниками своих финансовых обязательств. Он добавил, что в противном случае не будет брать на себя обязательство сохранить членство в альянсе.

Рютте 1 октября в ходе своего вступления в должность назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса. По его словам, блок также уделит внимание ситуации в Ливане.

Президент РФ Владимир Путин 11 сентября отмечал, что США и их сателлиты продолжают агрессивную политику и наращивают силы у границ России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом якобы существующей российской угрозы и необходимости сдерживать Китай. России нужно быть готовой к любому варианту развития событий, чтобы отразить агрессию альянса, добавил глава государства.