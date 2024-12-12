Сингапур, 12 декабря, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу одержал победу над китайцем Дин Лижэнем в 14-й партии матча и стал новым чемпионом мира по шахматам.

Global Look Press/Then Chih Wey/XinHua

Финальная партия матча состоялась 12 декабря в Сингапуре. 18-летний индиец играл чёрными фигурами и обыграл соперника на 58-м ходу. Общий счёт противостояния составил 7,5:6,5 в пользу Гукеша.

Ранее игроки по разу выходили вперёд: в первой партии победил Лижень, его соперник восстановил равновесие в третьей игре. Гукеш вышел вперёд в 11-й партии, но затем уступил в 12-й.

Гукеш — второй индийский чемпион мира в истории. Ранее Вишванатан Ананд выигрывал титул в 2000, 2007, 2010, 2011 и 2012 годах.

Также нынешний победитель стал 18-м по счёту и самым молодым чемпионом мира в истории Международной шахматной федерации (FIDE).

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября трёхлетний шахматист из Индии Аниш Саркар попал в рейтинг ФИДЕ, став самым молодым шахматистом в нём. Участвуя в открытом чемпионате штата Западная Бенгалия по шахматам среди игроков до 9 лет в октябре 2024 года, он набрал впечатляющие 5,5/8 и занял 24-е место среди 140 сильных игроков. Вторым из самых молодых активных игроков является Афнан Таджвар Айлан из Бангладеша, который старше на 10 месяцев.