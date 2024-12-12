Москва, 12 декабря, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым и обсудил с ним атаку дронов на республику. Об этом глава субъекта сообщил на своей странице в соцсети.

РИА Новости/Алексей Майшев

«Мы предметно обсудили участие Чеченской Республики в СВО, а также обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотников. Александр Васильевич в целом высоко оценил принимаемые меры по обеспечению безопасности в республике», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни назвал прошедшую встречу полезной и плодотворной и выразил уверенность, что совместная работа поможет усовершенствовать систему безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, Кадыров пообещал отомстить Киеву за раненных в результате атаки беспилотного летательного аппарата украинских формирований по казармам специального полка полиции в Грозном. Он также подчеркнул, что такие попытки террористических атак со стороны киевского режима только укрепляют у россиян веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом.

12 декабря четыре человека пострадали в результате сдетонировавшего в воздухе дрона украинской армии при атаке по казармам специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова. Также при этом была повреждена кровля и выбило стёкла в одном из зданий на территории казарм.

Позднее в этот же день в Минобороны сообщили, что в ночь на 12 декабря российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников. Восемь из них сбили в небе над Крымом, четыре — над Курской областью, три — над Северной Осетией и ещё один над Чечнёй.