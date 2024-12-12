Следствие попросило арестовать главного инвестора ФК «Химки»
Следствие попросило арестовать главного инвестора ФК «Химки» по делу о мошенничестве
Москва, 12 декабря, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Следователи СК обратились в Головинский суд Москвы с ходатайством об аресте главного инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом стало известно «РИА Новости» в четверг, 12 декабря.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Садыгову меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал собеседник агентства.
Садыгову вменяется мошенничество в особо крупном размере.
Бизнесмен является главным инвестором и акционером играющего в Российской премьер-лиге (РПЛ) футбольного клуба «Химки» из одноимённого города. Там играет нападающим его сын.
Вместе с ним по делу проходят ещё пять бизнесменов. Суд не стал отправлять их в СИЗО.
26 ноября глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что клуб «Крылья Советов» должен 36 млн рублей коррумпированным преступникам в судейском корпусе. По его словам, система, предполагающая незаконные выплаты судьям за честное обслуживание игр, действует в российском футболе уже несколько лет.
В пресс-службе Российского футбольного союза подчеркнули, что организация находится в контакте с руководством Самарской области и считает, что изложенные губернатором факты являются поводом для обращения в правоохранительные органы. В тот же день Федорищев объявил об увольнении спортивного директора и отстранении руководства клуба по итогам проведённого аудита работы.
Клубы Российской премьер-лиги 28 ноября направили Федорищеву письмо с просьбой предоставить имеющуюся информацию о коррупции. Самарский губернатор при этом сообщил, что передал все имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.
2 декабря стало известно, что Федорищев намерен обратиться в прокуратуру с просьбой проверить сделки «Крыльев Советов», проходившие при предыдущем главе Самарской области Дмитрии Азарове.