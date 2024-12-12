Лондон, 12 декабря, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Ряд стран Евросоюза задумались над созданием коалиции из пяти-восьми государств, которые отправят войска на Украину. Об этом 12 декабря сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники в ЕС.

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«Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из пяти-восьми европейских стран, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Украиной и настроены действовать решительно», — говорится в материале агентства.

Отмечается, что этот вопрос в ноябре обсудили Великобритания и Франция. Также тему переброски европейских войск на украинскую территорию поднимали на переговорах прибалтийских и скандинавских стран с Украиной.

Как передавало ИА Регнум, газета Le Monde 25 ноября сообщила о возобновлении в Европе обсуждений возможной отправки войск или частных военных компаний на Украину. Причиной для этого стали ожидания, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность прекратит поддержку киевского режима.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 декабря заявил, что подумает о возможном вводе западных войск на Украину. По его словам, такая мера может понадобиться для «гарантий безопасности» до вступления страны в НАТО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя рассуждения европейских политиков о возможном вводе войск на Украину, заявил, что подобные фантазии только усугубляют обстановку. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно предостерегал от этого шага.