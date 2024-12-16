Москва, 16 декабря, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Глава Федерации лыжных гонок России, 14-ти кратная чемпионка мира и трёхкратная обладательница золота Олимпийских игр Елена Вяльбе рассказала в интервью главреду ИА Регнум Марине Ахмедовой, что бы посоветовала российским спортсменам будучи «на месте» министра спорта.

ИА Регнум Елена Вяльбе

По мнению Елены Валерьевны, официальная позиция по участию в соревнованиях отечественных спортсменов в нейтральном статусе в целом размытая.

«Я бы на месте министра спорта просто сказала: «Наша линия — вот такая! Всё. Нравится вам или нет — мы никуда не едем. Пока мы не будем признаны как спортсмены российские — с флагом и с гимном, с честью и с достоинством, ребят, соревнуемся здесь. Утёрли сопли, слёзы, и вперед!» — подчеркнула она.

При этом Вяльбе призналась, что не осуждает спортсменов, которые выбирают участвовать в международных стартах без гимна, флага и страны. Но в таком случае, считает она, нужно как минимум «все разорвать в клочья» и вернуться с золотом.

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