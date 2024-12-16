Москва, 16 декабря, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Россияне сами принижают и недооценивают внутрироссийские соревнования, заявила президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

ИА Регнум Елена Вяльбе

Она отметила, что в России постоянно проходят внутренние чемпионаты, спартакиады и прочие соревнования. Но вот каких-то баннеров о событиях, большого ажиотажа и рекламы по всей стране не видно, никто победителей не поздравляет и не чествует.

«То есть мы сами здесь немножко такие соревнования принижаем до ранга: «ну… что там, чемпионат страны». В советское время чемпион страны, это было, знаете, как говорили, если ты выиграл чемпионат страны, ты практически чемпион мира. По крайней мере, у нас так было в лыжных гонках», — рассказала Вяльбе.

Она объяснила такой статус советских чемпионатов огромной внутренней конкуренцией. И, как отметила Вяльбе, в лыжных гонках советским спортсменам и вовсе не было равных, так что на мировом первенстве даже не очень лыжники не очень расстраивались из-за второго места — потому что и первое место было «наше», и третье.

Вяльбе уверена, что крайне нобходимо повышать статус и выводить на новый уровень внутрироссийские соревнования. Так, Спартакида проходит раз в четыре года, и в прошлом году, указала она, соревнования прошли на высшем уровне. Однако по из завершении про них сразу все забыли.

«Повторите ещё 25 раз эти какие-то отдельные кадры по телевизору. Но ведь это же не сложно, я уверена, это и не так дорого. У нас миллион этих всяких людей, которые имеют там места для рекламных щитов. Ну, пускай там хотя бы три дня повисит спортсмен из твоего города, из твоей деревни, никто же не обеднеет от этого. Нет какого-то, знаете, такого патриотизма даже внутри своей страны», — сказала Вяльбе подчеркнув, что гражданам России не надо себя стыдиться.

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