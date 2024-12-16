Москва, 16 декабря, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Глава Федерации лыжных гонок России, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе уверена, что любовь к Родине закладывается в семье. При этом совсем необязательно рассказывать детям о своём отношении к стране. Это всегда видно и без слов.

ИА Регнум Елена Вяльбе

«Знаете, можно об этом говорить бесконечно, но я всё-таки уверена, что на 99% всё идет из семьи, если не на все 100%… Да, не надо показывать, не надо говорить… Такого у меня тоже в семье не было, никто мне не говорил. Но просто я чувствовала эту любовь. Вот я реально чувствовала любовь своей мамы к родине. Я чувствовала от дедушки с бабушкой. Каждый раз, как он всем этим восхищался. Он, кроме Магадана, ничего не видел. Они уехали в Приморье жить уже на старости лет. Я приезжала, он говорит — какая же здесь красота и так далее. Вот она, обычная, простая любовь. Это то, что нужно нам всем», — рассказала Вяльбе в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Она отметила, что люди уже ничем не восхищаются, а зачастую целенаправленно ищут какой-нибудь негатив во всём. Вяльбе уверена — в семье должно быть иначе. И хочешь ты того или нет, но всё окружающее — это родное, то, что нас всех взрастило, объяснила Елена Вяльбе.

«Вот вы меня сейчас спросите, что я думаю о своей малой родине. Я всё время говорю, что это самый лучший город на Земле. Да, я, к сожалению, там не живу. Так случилось. Сейчас уже сложно представить, чтобы я могла бы переехать в Магадан. Но для меня это лучший город, в котором живут лучшие люди в мире, в котором природа, какой нет больше вообще нигде. Ни на Дальнем Востоке, ни в каких Америках, нигде. Вот ты выходишь с самолёта, и ты сразу понимаешь, что там другой воздух, там пахнет по-другому. Ну, это, наверное, самое главное, что я вот могу сказать своим детям. У меня уже все дети там были, у меня все внуки там были», — рассказала она.

Вяльбе указала, что в ближайшее время планирует съездить летом на Байкал и отвезти туда младшую дочь, которая совсем недавно оказалась под большим впечатлением от поездки в Мурманскую область. Глава ФЛГР указала, что это именно то, что должны делать родители, — помогать детям влюбиться в свою родную страну, в самую лучшую в мире.

Полное интервью Елены Вяльбе читайте на сайте ИА Регнум.