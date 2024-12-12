Москва, 12 декабря, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Режиссёр Сарик Андреасян и продюсер Николай Картозия подали друг на друга иски о защите чести и достоинства. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Пресненского суда.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова/Евгения Новоженина режиссер Сарик Андреасян и Николай Картозия

Отмечается, что инстанция первым зарегистрировала иск Андреасяна, он подал его 10 декабря. Картозия направил встречное заявление спустя два дня, 12 декабря.

Режиссёр намерен оспорить публичную критику его творчества, которую позволил себе его оппонент. Сумма иска и конкретные жалобы не раскрываются.

Андреасян известен как режиссёр фильмов и сериалов «Чикатило», «Непрощённый», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Мамы», «Онегин» и других.

Как передавало ИА Регнум 26 ноября, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, заявив, что его пытаются выставить аморальным чудовищем. При этом Гагаринский районный суд Москвы оставил заявление без движения, так как были выявлены процессуальные нарушения.