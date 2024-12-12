Москва, 12 декабря, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Москвич потребовал у жены заняться сексом втроем, но получил отказ и покончил с собой. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Семейная драма разыгралась днём 11 декабря в одном из многоквартирных домов в районе Отрадное на севере Москвы. В полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины около многоэтажки. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи констатировали смерть.

Полицейские опросили супругу погибшего и выяснили, что могло стать причиной трагедии.

«Женщина сообщила оперативникам, что незадолго до трагедии у них с мужем произошел скандал. По словам женщины, супруг внезапно стал требовать у неё заняться сексом втроем. Женщина отказалась, из-за чего Сергей пришел в бешенство и начал скандалить. Ирина решила не развивать ссору и ушла на кухню, где занималась домашними делами. В какой-то момент она услышала из гостиной крик мужа», — рассказал собеседник.

В настоящий момент оперативники проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.