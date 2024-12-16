Москва, 16 декабря, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Вокруг темы Олимпийских игр и отстранения российских спортсменов от мировых стартов было немало дискуссий. Стоит ли ехать на соревнования без флага и гимна, и за что в действительности сражаются спортсмены? Об этом главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова побеседовала с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), 14-кратной чемпионкой мира и трижды победительницей Олимпийских игр Еленой Вяльбе.

ИА Регнум Елена Вяльбе

По словам Елены Валерьевны, спортсменов, которые выбирают нейтральный статус, не так много. Но в любом случае решение об участии принимается атлетом лично — «никто никого за руку держать не будет». Мнение самой Вяльбе известно давно. Она не раз высказывалась против любого присутствия россиян без гимна и флага на международной спортивной арене.

«Но, знаете, вот как бы обвинить спортсмена как раз в том, что он готов поехать под нейтральным статусом… я их тоже не обвиняю. Единственное, что уже тогда нужно сделать так, чтобы там всех разорвать в клочья и приехать только с золотыми медалями», — сказала президент ФЛГР.

При этом Вяльбе напомнила о позиции международных организаций, которая сводится к тому, что сильным российским спортсменам всё равно не дадут поспасть на Олимпиаду.

«Как была летняя Олимпиада в Париже, там, объяснили. Ну, во-первых, никаких ЦСКА, никаких «Динамо», никаких ФСБ, Росгвардии и так далее», — напомнила она.

При этом очень многие спортсмены в России проходят обучение именно в спортивных школах этих ведомств. Не готовы видеть на ОИ и россиян, поддерживающих свою страну — выступающих за воссоединение с Крымом и новыми регионами и даже просто имеющих общее фото с президентом Владимиром Путиным. При этом сложно найти чемпиона, которого бы не отметил и не наградил российский лидер, уделяющий большое внимание достижениям граждан и развитию спорта в стране.

«Вот по этим критериям могут пригласить людей, которые в целом-то и на Олимпиаду-то, возможно, бы не отобрались. А почему тогда они должны ехать, если они гораздо слабее, чем те, кто, по идее, должен ехать на Олимпийские игры? Тут такие, да, есть факторы. Есть факторы, как, допустим, кто-то должен готовить лыжи. То есть спортсмен не может приготовить себе лыжи так, чтобы они вот были на уровне топ мировых спортсменов. Это большие тонкости, это сложная работа, это жуткое тестирование и так далее», — указала глава ФЛГР.

При этом она рассказала, что бы сделала на месте министра спорта России и какое напутствие дала бы спортсменам.

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